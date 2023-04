Bobingen/Pfersee

07:00 Uhr

Maibaum-Klau in Bobingen: Plötzlich ist der Baum verschwunden

Plus Kleinaitinger haben den Pferseer Maibaum aus einem Versteck in Bobingen gestohlen. So lief der Maibaum-Klau ab.

Es ist Donnerstagnacht, 22.30 Uhr. Eine zwölfköpfige Gruppe macht sich mit zwei Traktoren auf den Weg von Kleinaitingen nach Bobingen. Dort, das wissen die Mitglieder des Burschenvereins Kleinaitingen, lagert auf einem landwirtschaftlichen Gelände ein Maibaum. Unbewacht und im Freien.

"Schon wochenlang wurde bei jedem Treffen darüber geredet, dass in Bobingen ein Maibaum liegt“, sagt Georg Büschl vom Burschenverein. Es ist bereits das zweite Mal, dass der Verein den Pferseer Maibaum stiehlt, der übers Jahr in Bobingen liegt. Der Plan war gut ausgetüftelt. Dass der Maibaum nicht bewacht wird, hatten die Kleinaitinger bereits Tage zuvor bei Kontrollfahrten ausgekundschaftet. Mit den Zugmaschinen luden sie den Baum auf einen mitgebrachten Transporthänger und machten sich damit auf den Heimweg.

