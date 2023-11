Kleine Erfinder bringen in Bobingen verrückte Maschinen zu Papier

Beim Kunstverein dürfen Kinder verrückte Maschinen entwickeln und in großen Collagen verewigen. Die Ideen reichen von reparierten Süßigkeiten bis zum Strom aus der Luft.

Um "verrückte Maschinen" ging es jüngst beim Kunstverein für Grundschulkinder. Die Teilnehmer durften sich Konstruktionspläne überlegen und diese visualisieren. Dabei waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt, denn die Maschinen wurden nicht auf Durchführbarkeit oder Sinnhaftigkeit untersucht. Es ging darum, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Das Ergebnis waren große Collagen aus Zeitungsausschnitten und bunten Farben.

Janosch (8) hat eine Fischfangmaschine aus Zeitungsausschnitten geklebt. Foto: Sophia Pospiech

Schüler Janosch hatte zu Hause bereits eine erste Skizze von seiner „Fischfangmaschine“ gezeichnet. Das Konzept dahinter ist ein seetüchtiger Apparat, mit dem man nicht nur Fische fangen kann, sondern in dem auch ein Zuchtbecken integriert ist, um den Fang zu vermehren. Das Konzept des Zweitklässlers würde auf diese Art Überfischung vermindern.

Strom aus der Luft: Diese kreativen Ideen haben die Kinder in Bobingen

Ebenso umweltbewusst ist Dorians Idee. Er hatte sich wie Janosch schon vor dem Kurs Gedanken gemacht, was er entwerfen möchte, und war zu dem Schluss gekommen, dass es etwas zur nachhaltigen Energiegewinnung sein soll. Sein Plan: Ein Apparat, mit dem man aus der Luft Strom beziehen kann. Dorian hat sogar schon über die Konstruktion seiner Idee hinaus gedacht. „Ich werde damit ganz viel Kohle machen und werde dann alles an die Armen verschenken“, erklärte der Zweitklässler.

Miriam (7) hat eine Süßigkeitenmaschine mit vielen Fließbändern entwickelt. Foto: Sophia Pospiech

Hannah und Miriam dagegen wollen mit ihrer Erfindung nicht die Energie-, sondern Süßigkeitenversorgung fördern. Aus Getränken sollen Gummibärchen und Schokolinsen entstehen und mit einem Förderband zu einem Verpackungsgerät transportiert werden. Was die Maschine besonders macht: Schokolinsen, die auf den Boden gefallen und gesplittert sind, werden wieder repariert.

Eine Vogelfuttermaschine hat Malu (8) mit Knöpfen und Stoffen entwickelt. Foto: Sophia Pospiech

Nicht alle, die am Kurs teilnahmen, waren schon mit fertigen Ideen gekommen. Deshalb gab es erst einmal eine Inspirationsphase. Kursleiterin Sophia Pospiech schaute sich mit ihren kleinen Teilnehmern zu Beginn an, was es für Maschinen gibt. Anschließend wurde besprochen, was zu einer Konstruktion dazu gehört. Die ersten Ideen wurden gesammelt und auf großen Kartonbögen visualisiert. Sophia Pospiech wollte den Nachwuchskünstlern möglichst freie Hand lassen. „Ich habe ein Thema gesucht, was Jungs und Mädchen anspricht und was genug Freiraum lässt.“