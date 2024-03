Bettina Grießer übernimmt die Schirmherrschaft bei der Vhs Bobingen

Bettina Grießer ist die neue Leiterin der Volkshochschule Bobingen. Wie sie mit neuen Kursideen Jung und Alt zusammenbringen will.

Bei der Volkshochschule Bobingen tut sich was. Seit Februar heißt die neue Leiterin Bettina Grießer. Die Königsbrunnerin folgt auf Judith Hitzelberger, die künftig das Bildungszentrum Mitte in der Max-Fischer-Straße leitet. Grießer sprüht vor Ideen und möchte neue Kursformate ausprobieren. "Wir wollen nicht das, was man immer hat, sondern mit den Dozenten auch Neues entwickeln", sagt sie.

Die 41-Jährige ist mitten im Volkshochschul-Alltag angekommen. Vor Kurzem ist das neue Semester gestartet und die neue Leiterin ist schon dabei, Dozentinnen und Dozenten für das Herbst- und Wintersemester zu kontaktieren, um die Kurse zu planen. Rund 100 hat die Vhs Bobingen davon im Angebot, die von 60 Dozenten geleitet werden. Von Sprachkursen über Sportstunden bis hin zu Mal- und Kochkursen ist es eine bunte Mischung. Dafür stehen knapp 15 verschiedene Räumlichkeiten zur Verfügung, etwa in der Unteren Mühle, in der Mittelschule, beim Quartiersmanagement in der Siedlung oder in der Bobinger Singoldhalle.

Die Arbeit ist für Grießer nicht neu, wie sie berichtet: "Ich habe vor 15 Jahren beim Kulturbüro Königsbrunn gearbeitet." Dort ist auch die Königsbrunner Vhs angesiedelt. Im Grunde sei alles wie damals, nur mit weniger Papierkram, weil vieles jetzt digital laufe. Zum Teil hat sich auch der Aufwand verringert. "Wenn ein Kurs ausgefallen ist, haben wir früher versucht, alle Teilnehmer telefonisch erreichen." Heute genügt eine kurze Mail.

Die Vhs Bobingen hat rund 100 Kurse im Angebot

Grießer, die zuletzt im Sozialbereich tätig war, liebt den Umgang mit Menschen: "Ich hatte vorher viel mit Senioren zu tun." Sie findet es aber genauso wichtig, Jüngere nachzuziehen. "Schön ist, wenn man neu ist, dass man manche Dinge anders machen kann." So sei ihr zuletzt bei einem Besuch im Backstagebereich in der Singoldhalle, als sie die Schminktische mit entsprechender Beleuchtung gesehen hatte, ein Gedanke gekommen: Man könne dort doch Styling- und Make-Up-Kurse anbieten. Dafür hat Grießer schon eine junge Dozentin angeschrieben und wartet noch auf Rückmeldung.

"Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen", gibt ihre Vorgängerin Judith Hitzelberger zu. "Dafür ist so ein Wechsel gut." Die 59-Jährige ist nun bei der Volkshochschule als Leiterin im Bürgerzentrum Mitte in der Max-Fischer-Straße mit eigenem Seminarraum angestellt und hat daher auch künftig mit Vhs-Kursen zu tun. Und sie steht im Austausch mit Bettina Grießer, die wiederum bei der Stadt übers Kulturbüro angestellt ist. "Die Vhs Augsburger Land hat vier Bildungszentren eingerichtet, die örtlich näher dran sind und den Leitungen praktische Unterstützung bieten", erläutert Hitzelberger. Sie ist zuständig für Bobingen, Großaitingen, Wehringen und Fischach.

Lesen Sie dazu auch

Salsa und Ayurveda: Schnupperwoche und neue Kursformate in Planung

Aufgabe der Bildungszentren ist mitunter zu prüfen, ob das Kursangebot ausgeglichen ist. Und sie haben eigene Schwerpunkte. Ihr Fokus liege jetzt auf der Erwachsenenbildung und auf Onlinekursen, erklärt Judith Hitzelberger. Onlinekurse machten generell rund zehn Prozent aus, nach einem Boom in der Coronazeit sei ein deutlicher Rückgang spürbar gewesen. Im aktuellen Semester sehe es bei den Anmeldungen für das digitale Format aber wieder gut aus. Bei der Erwachsenenbildung liefen manche Kurse erfreulich gut, wie Tablet- oder Smartphonekurse für Ältere, andere wiederum - "Life Kinetik" zum Beispiel - erhielten wenig Zuspruch. Den gelte es mit gezieltem Marketing anzukurbeln. "Unter manchen Kursnamen kann sich der ein oder andere vielleicht nichts vorstellen." Eine Maßnahme ist die Veranstaltung einer Schnupperwoche, bei der viele unterschiedliche Kurse ausprobiert werden können. "Aber auch während des Semesters darf man mal schnuppern, wenn sich jemand unsicher ist", sagt Grießer.

Nicht angekurbelt werden muss dagegen die Teilnahme bei Sport- und Bewegungskursen wie Yoga. Oder bei Kochkursen und beim Weidenflechten. Trotzdem will Bettina Grießer dieses Angebot ausbauen. "Ich denke da an einen Tanzkurs im Ladystyle-Salsa, an Ayurveda-Kochkurse oder Fermentieren, einen Töpferkurs oder Yoga für Kinder." Auch Themenwochen, wie sie kürzlich die Vhs Königsbrunn veranstaltete, sind in der Planung. Der Vhs-Leiterin schwebt eine Gesundheitswoche oder eine Woche für Klein und Groß vor. "Man muss Jung und Alt zusammenbringen - das geht auch bei der Volkshochschule", sagte sie.