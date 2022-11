Die Polizei nimmt ab Montag Fahrräder ins Visier

Eine Woche lang werden Fahrradfahrer in Bobingen und Königsbrunn kontrolliert. Was die unvollständige Ausrüstung kosten kann.

Gerade in der dunklen Jahreszeit werden Fahrradfahrer schlecht gesehen. Entsprechend gefährlich wird's dann auf den Straßen. Sie nimmt deshalb die Polizei ab Montag ins Visier.

Die Polizeiinspektion Bobingen kontrolliert in der Woche vom 14. bis 18. November im Dienstbereich verstärkt Fahrradfahrern. Dabei werden insbesondere auf die verkehrswidrige Nutzung des Gehweges, nicht vorhandene oder nicht funktionsfähige Beleuchtungseinrichtung, sowie die nicht erlaubte Bedienung von Mobiltelefonen während der Fahrt überprüft.

Unfallzahlen mit Radlern steigen in der Region

Die Verkehrskontrollen würden vor allem an stark frequentierten Straßen und öffentlichen Plätzen wie dem ZOB in Königsbrunn und am Bahnhof Bobingen stattfinden, kündigt die Polizei an. Die angekündigte Schwerpunktaktion hat auch einen Grund: Zum einen steigen die Unfallzahlen mit Beteiligung von Radfahrern. Zum anderen kommen immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung auf Verkehrsverstöße. Und: Die Polizei bemängelte in jüngster Vergangenheit immer wieder eine mangelhafte Beleuchtung an Fahrrädern.

Ein Blick in den Bußgeldkatalog zeigt, was eine unzureichende Beleuchtung kostet: 20 Euro werden fällig. Wer verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs ist, zahlt 15 Euro. Wird ein vorhandener Radweg nicht genutzt, sind verlangt die Polizei 20 Euro. Geisterradler zahlen 20 Euro. Weitere Verstöße können sein: Nicht vorschriftsmäßige Bremsen (zehn Euro), Mobiltelefon während der Fahrt nutzen (55 Euro), bei Rotlicht über die Ampel (60 bis 100 Euro).

Mehr Unfälle mit Radfahrern in Königsbrunn

Insgesamt gab es im Dienstbereich der Polizeiinspektion Bobingen, zu der die beiden Städte Bobingen und Königsbrunn gehören, in diesem Jahr 65 Unfälle mit Radfahrer. In Königsbrunn waren es bis Ende September 43 Unfälle. 41 Menschen wurden verletzt. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor waren es 34 (bei 32 Verletzten). Für Bobingen zeichnet die Statistik ein anderes Bild: 22 Unfälle stehen 29 aus dem vergangenen Jahr gegenüber. Was der Polizei in der längeren Entwicklung aufgefallen ist: Mit 22 Radunfällen in diesem Jahr wurden bereits die Unfallzahlen aus den gesamten Jahren 2019 und 2020 erreicht.