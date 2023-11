Fahrt auf E-Scootern endet im Krankenhaus

Der Polizei fallen zwei Männer auf, die drogentypische Auffälligkeiten hatten. Sie müssen zur Blutentnahme.

Zwei Männer mit drogentypischen Auffälligkeiten wurden am Sonntag von der Polizei in Königsbrunn und Bobingen kontrolliert. Beide waren auf Scootern unterwegs. Nachdem der 29- und der 23-Jährige drogentypische Auffälligkeiten hatten, wurden sie nach einem positiven Vortest zur Blutentnahme in das Krankenhaus gebracht. Diese Blutentnahme ist für das anschließende toxikologische Gutachten notwendig.

Bei der Durchsuchung der beiden Beschuldigten wurden Betäubungsmittel, in geringer Menge, gefunden und beschlagnahmt. Beide Männer erwarten nun Anzeigen wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)