Nach Festnahme: Wo ist das gestohlene Quad abgeblieben?

Plus Die Polizei sucht nach dem schwarzen Gefährt, das ein 23-Jähriger gestohlen haben soll. Er sitzt nach einer spektakulären Flucht in U-Haft. Ist er ein Serien-Einbrecher?

Von Maximilian Czysz

Der Verdächtige sitzt in U-Haft, aber vom gestohlenen Quad fehlt jede Spur: Die Polizei sucht weiterhin nach einem schwarzen Quad der Marke Taiwan Golden Bee. Das Fahrzeug verschwand jüngst in Bobingen. Aber wo steht es jetzt? Möglicherweise wurde es im Raum Königsbrunn abgestellt. Dort entdeckte die Polizei am vergangenen Freitag bei einer Hausdurchsuchung Hinweise auf das Gefährt. Die Beamten gehen davon aus, dass es ein 23-Jähriger gestohlen und weggefahren habe. Der Mann war schon Tage vorher ins Visier der Polizei geraten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

