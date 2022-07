Bobingen, Königsbrunn

07:30 Uhr

Der Start des neuen Bobinger Polizeichefs lief nicht ohne Hindernisse

Reinhard Weiß hat sich in den vergangenen sechs Monaten an seine neuen Aufgaben als Polizeichef gewöhnen müssen.

Plus Bobingens neuer Polizeichef Reinhard Weiß kann seiner neuen Tätigkeit viel Positives abgewinnen. Eine Bilanz seiner ersten Monate im Amt.

Von Elmar Knöchel

Seit rund sechs Wochen ist Reinhard Weiß jetzt als neuer Polizeichef in Bobingen aktiv. Er folgte am 1. Mai Artur Dachs, der in den Ruhestand gegangen war, ins Amt des obersten Polizisten in Bobingen, Königsbrunn und Wehringen nach. Dabei verlief der Start nicht ohne Hindernisse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .