Spektakuläre Maisfeld-Flucht: Polizei ist dem Verdächtigen auf der Spur

Plus Ein Mann flüchtet nachts vor einer Kontrolle und rast davon. Dann lässt er seinen grünen VW-Golf zurück. Für die Ermittler ist der Wagen eine Fundgrube.

Nach der spektakulären Flucht eines Verdächtigen in der Nacht auf Samstag steht die Polizei vor umfangreichen Ermittlungen. Könnte der Mann für verschiedene Einbrüche in der Region verantwortlich sein?