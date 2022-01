Straßenbahn oder Regiobahn - was ist besser?

Plus Endlich hat Königsbrunn seinen Straßenbahnanschluss. Wie aber schneidet der gegenüber dem Bahnanschluss Bobingen ab?

Lange war Königsbrunn, die größte Stadt im Landkreis Augsburg, ohne Schienenanschluss. Das ist nun Geschichte. Die Straßenbahn ist da. Rund 4,6 Kilometer lang ist die neue Strecke und hat 52 Mio. Euro gekostet. 50 Jahre dauerten die Gespräche, Verhandlungen und Planungen letztlich, bis jetzt die erste Trambahn in Königsbrunn ihren Dienst aufnahm.