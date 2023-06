Unbekannte demolieren Autos in Bobingen und Königsbrunn

In Bobingen und Königsbrunn haben unbekannte Täter Autos demoliert. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Königsbrunn wurde im Zeitraum von Mittwoch, 7. Juni, 23.30 Uhr, bis Donnerstag, 8. Juni, 9 Uhr, ein in der Rosenstraße geparkter VW-Golf beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter hat dabei alle vier Reifen zerstochen. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Auch in Bobingen kam es zwischen Mittwochnacht und Donnerstagmorgen zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Der graue BMW war auf dem Krankenhausparkplatz in der Wertachstraße abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter hat mehrere Äste und Steine auf das Fahrzeug gelegt und fügte dem Fahrzeuglack Kratzer zu. Zudem wurde der Tankdeckel beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise zu beiden Fällen unter Tel. 08234/9606-0. (AZ)