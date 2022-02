Vandalismus: Unbekannte beschädigen Autos in Königsbrunn und Bobingen

Abgetretene Spiegel, Kratzer und eine zertrümmerte Scheibe: Am Wochenende gehen bei der Polizei mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigungen ein.

Während des Wochenendes wurden in Bobingen und Königsbrunn mehrere Autos mutwillig beschädigt.

In Bobingen trat ein Unbekannter beide Außenspiegel eines VW ab, der zwischen Freitag- und Samstagabend auf dem Parkplatz in der Jahnstraße stand. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Ebenso hoch ist der Schaden an einem Mini, der in der Ostpreußenstraße geparkt war. Jemand hatte das Auto in der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagabend im Bereich des Kofferraums zerkratzt.

Vandalismus in Bobingen: Stein fliegt gegen Heckscheibe

Auch in Königsbrunn wurde Vandalismus angezeigt. In der Füssener Straße wurde zwischen Freitag- und Samstagnachmittag vermutlich ein Stein auf die Heckscheibe eines Smart geworfen. Das Glas zerbrach. Die Höhe des Schadens wird mit rund 500 Euro angegeben. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet unter der Telefonnummer 08234/9606-0 um Hinweise zu allen Fällen. (AZ)

