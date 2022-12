Wieder Schockanrufe bei Rentnern

Vergangene Woche brachten Kriminelle eine Frau aus Schwabmünchen um Geld und Wertsachen im Wert von mehr als 100.000 Euro. Jetzt versuchten es die Betrüger wieder.

Bei einer 89-jährigen Frau aus Bobingen riefen Unbekannte am vergangenen Freitag an und erklärten ihr, dass ihre Nichte einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Sie müsse eine Kaution zahlen, andernfalls komme sie ins Gefängnis. Die 89-Jährige erkannte den Betrugsversuch und legte kurzerhand auf.

Sie hat richtig reagiert - genauso wie eine 67-jährige Frau aus Königsbrunn, die vergangene Woche ebenfalls einen „Schockanruf“ erhalten hatte. Wiederum wurde ein Notfall vorgetäuscht und eine Kaution in Höhe von 45.000 Euro gefordert. Die Frau legte daraufhin auf.

Schwabmünchnerin verliert viel Geld

Die Polizei Bobingen weist darauf hin, dass sich in jüngster Vergangenheit die so genannten Schockanrufe häufen. In der vergangenen Woche verlor eine 80-jährige Schwabmünchnerin mehr als 100.000 Euro. Ein Unbekannter hatte sich bei der Frau am Telefon gemeldet und behauptet, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall hatte. Dabei sei ein Kind verletzt worden. Damit der Sohn nicht ins Gefängnis kommt, müsse eine Kaution hinterlegt werden. Die 80-Jährige wollte ihrem Sohn helfen und ging deshalb zur Bank. Dort holte sie laut Polizei einen hohen Geldbetrag aus einem Schließfach. Das Geld und weitere Wertgegenstände wurden dann einem Boten übergeben.