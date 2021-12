Bobingen

vor 58 Min.

Kolping ist Familiensache in Bobingen

Plus Weltweit feiern Kolpingsfamilien in den ersten Dezemberwochen ihren Gedenktag. In Bobingen kommen dabei Generationen zusammen.

Die Kolpingsfamilie Bobingen lud jüngst zum verkürzten Gedenktag in die Pfarrkirche St. Felizitas ein. Der Familienabend, der traditionell auf die feierliche Vorabendmesse folgt, musste coronabedingt ausfallen. So bot die adventlich geschmückte Kirche den Rahmen für Neuaufnahmen, Ehrungen und Totengedenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen