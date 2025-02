Kolpingtheater spielt Komödie

Das Kolpingtheater Bobingen kommt in diesem Jahr mit dem Stück „Täglich grüßt der Chef!“ wieder auf die Bühne des Laurentiushauses in der Pestalozzistraße 6. Unter der Regie der Familie Wohlgschaft führt die Theatergruppe der Kolpingsfamilie die Komödie in zwei Akten von Siegrid Ellenberger an drei Wochenenden im März auf. Karten sind im Vorverkauf bei Genusswaren Hauser in Bobingen erhältlich. Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellung.

Die Aufführungstermine:

Samstag, 8. März, 19 Uhr

Sonntag, 9. März, 17 Uhr

Freitag, 14. März, 19 Uhr

Sonntag, 16. März, 17 Uhr

Freitag, 21. März, 19 Uhr

Samstag, 22. März, 19 Uhr