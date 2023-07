Bobingen

18:00 Uhr

Kommt Burger King nach Bobingen? Das verändert sich im Gewerbegebiet Ost

Plus Es tut sich was im Bobinger Gewerbegebiet Ost. Die ehemalige Thomas Phillips-Filiale ist nur noch ein Schuttberg. Gegenüber hat der Aushub für einen Burger King begonnen.

Von Elmar Knöchel

Nachdem es lange ruhig war im Gewerbegebiet an der Königsbrunner Straße, gibt es jetzt Bewegung. Nach dem Auszug der Thomas-Philipps-Kette stand das Gebäude leer. Jetzt hat der Abriss begonnen.

Es ragen nur noch ein paar Streben in den Himmel, daneben türmen sich die Schuttberge. An dieser Stelle will der Discounter Lidl eine neue und moderne Filiale errichten. Das bisherige Lidl-Gebäude auf der anderen Straßenseite soll danach abgerissen und durch den Neubau eines anderen Lebensmittel-Supermarktes ersetzt werden. Welcher Anbieter dort Interesse zeigt, ist bisher nicht bekannt. Ein Bauantrag wurde schon gestellt. Doch wegen einiger Abweichungen vom Bebauungsplan gab es längere Diskussionen im Bobinger Bauausschuss.

