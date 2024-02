Bobingen

06:15 Uhr

Kostspieliger Minikreisverkehr in der Hochstraße macht weiter Sorgen

Immer wieder kracht es am Bobinger Minikreisel.

Plus Die Bobinger Hochstraße ist stets dabei, wenn es um Fragen zum Verkehr geht. Verkehrsberuhigung und ein Durchfahrverbot für Lastwagen werden immer wieder gefordert.

Von Elmar Knöchel

Der Minikreisel in der nördlichen Hochstraße ist eng. Zu eng für manche Lastwagen. In der Zeit von Januar 2021 bis Mitte 2023 sei es dort zu insgesamt neun Beschädigungen des Schutzgeländers gekommen. Verursacher seien meist Lastwagen, die bei der Durchfahrt mit dem Heck am Geländer hängen bleiben. Die Gesamtschadenssumme belaufe sich auf insgesamt rund 19.000 Euro. Davon hätten nur rund 9000 Euro durch die Stadt Bobingen den Verursachern zugeschrieben und berechnet werden können. Der verbleibende Betrag gehe zu Lasten der Stadt, sollten durch die Polizeiinspektion Bobingen oder die Staatsanwaltschaft Augsburg nicht noch weitere Verursacher ermittelt werden können.

Kein Durchfahrtsverbot für Lastwagen in der Bobinger Hochstraße

Daher wurde bei Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt erneut angeregt, mittels eines Durchfahrtsverbots für Lastwagen die Schadensfälle zu reduzieren. Auch die Möglichkeit, dort eine Videoüberwachung einzurichten, wurde angedacht. Dazu sagte Rainer Thierbach, Stadtbaumeister der Stadt Bobingen, dass eine Sperrung der Hochstraße für den schweren Durchgangsverkehr bereits beim Landratsamt angefragt worden sei. Dort halte man allerdings eine solche Sperrung für rechtlich nicht möglich. Eine Videoüberwachung könne ebenfalls nicht eingerichtet werden, da dies dem geltenden Datenschutzrecht widerspräche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

