Ausstellung in Wertachklinik: Kraftvolles Spektrum visueller Eindrücke

In einer Ausstellung in der Bobinger Wertachklinik zeigt die deutsch-algerische Malerin Linda Bennani Kunst im Quadrat.

Es sind kraftvolle Bilder, Bilder, in denen man sich verlieren, aber auch neu finden kann. Die deutsch-algerische Malerin Linda Bennani zeigt im Foyer der Wertachklinik Bobingen ihre Ausstellung „Painted Square“ und präsentiert damit ein kraftvolles Spektrum visueller Eindrücke.

Sie beschreibt es so: „Ich möchte Besucher auf den Painted Square einladen, einen Ort, wo sie sich neugierig auf den Reichtum visueller Eindrücke einlassen und sich zu Beispiel meditativ in die Vielschichtigkeit der Bilder versenken können. Es gilt, faszinierende Details zu entdecken oder sich darin zu verlieren und durch die Möglichkeit der Interpretation neue Perspektiven zu finden. Painted Square ist der Ausgangspunkt zu einer visuellen Reise.“ Das Quadrat, das im Painted Square enthalten ist und sich in vielen Bildern Bennanis wiederfindet, steht für eine individuelle Sichtweise, die sich zu einem Ganzen verhält und wodurch ein Ganzes wiederum erst vielfältig sein kann.

Raster, Licht und Dunkel

Beliebtes Thema der Künstlerin ist immer wieder der Kosmos. „Ich weiß nicht warum, aber darauf komme ich immer wieder zurück“, meint sie. Gerade durch die in Raster eingeteilten Bilder wird sichtbar, was sie ausdrücken möchte, wenn sie sagt: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Die eingeteilten Raster sind dabei sowohl als eigenständiges Kunstwerk wie in ihrer Gesamtheit wiederum als großes Bild zu betrachten.

Sie verlocken den Besucher, sich nicht nur die Werke als Ganzes zu betrachten, sondern sich in den kleinen Bildern zu verlieren und die Arbeiten in verschiedenen Aspekten zu sehen. Da manche der Arbeiten sogar mit Schwarzlichteffekt gemalt sind, lockt die Vorstellung, diese Aspekte um Licht und Dunkel zu erweitern.

Sie malt mit Leidenschaft

Inspiration findet Linda Bennani oft in nicht gerade typischen Themenbereichen: „Sprache, Physik und Mathematik geben mir immer wieder Anstöße für meine Bilder“, berichtet sie. Bennani malt, seit sie einen Pinsel halten kann und tut dies leidenschaftlich. „Kunst ist für mich die Möglichkeit der Übersetzung von Gedanken, Gefühlen, inneren Prozessen und Stimmungen, um sie neu oder anders zu verstehen“, sagt sie. Für die Fertigstellung ihrer Bilder benötigt sie oft Jahre. Meist verwendet sie Acrylfarbe sowie alle üblichen und unüblichen Werkzeuge. Schablonen stellt sie selbst her, um die Aktionsfläche, die Leinwand, mit Leben zu füllen. „Vielleicht kann man den Detailreichtum, die abstrakte Sichtweise, die Komplexität, die Farbvielfalt und die grafischen Elemente am ehesten als Maximalistische Kunst bezeichnen“, beschreibt sie selbst ihre Arbeit. „Es geht mir darum, die Viele und die Vielfalt der Welt an sich darzustellen.“

International bleibt sie dabei auch in der Betitelung ihrer Werke, die oftmals englische Bezeichnungen tragen. „Manche Worte würden in der Übersetzung ins Deutsche einfach zu viel verlieren“, erklärt Bennani. Ebenso wie bei den deutschen Titeln: Der Name ist damit genauso individuell gewählt wie das Bild, das ihn trägt. Die Ausstellung ist noch bis zum 27. Juli zu den Besuchszeiten der Wertachklinik Bobingen zu sehen.