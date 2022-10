Der Jungschützenverein Kreuzanger wird 100 Jahre alt

Die Mitglieder hatten ein großes Festprogramm zu Ehren des 100-jährigen Jubiläums des Vereins auf die Beine gestellt. Wie die Jungschützen zu ihrem Namen kamen.

Sein 100-jähriges Jubiläum feierte der Jungschützenverein Kreuzanger mit einem zweitägigen Festprogramm und einem viertägigen Preisschießen. Die Ehrenscheibe, gestiftet von Bürgermeister Klaus Förster, gewann Günther Bissle. Zahlreiche befreundete Schützenvereine waren zu dem Festgottesdienst mit Pfarrer Dominic Ehehalt und dem anschließenden Festakt gekommen.

Um die Chronik des Vereins hat sich Reinhold Eckl verdient gemacht, der die 100-jährige, wechselhafte Geschichte des Jungschützenvereins vortrug. Gegründet wurde der Schützenverein am 1. Februar 1922 von Alois Micheler im Gasthaus Goldener Stern in Kreuzanger. Da es in Waldberg bereits einen Altschützenverein gab, wurde der neue in Kreuzanger Jungschützenverein Kreuzanger genannt. Bei seiner Gründung zählte der Verein bereits 21 Mitglieder. "Schon damals gab es das jährliche Strohschießen, das bis in unsere Zeit weitergeführt wurde", so Eckl, der seit 1970 selbst im Verein und Ehrenschützenmeister ist.

Das Schützenheim ist ein Fixpunkt im Dorfleben

1933 wurde ein allgemeines Vereinsverbot erlassen, welches 1939 wieder zurückgenommen wurde. Der Verein wurde unter dem Namen Jungschützenverein Kreuzanger und Waldberg neu gegründet. Schon ein Jahr später kam das Vereinsleben wegen der Einberufungen zum Krieg erneut zum Erliegen. Erst 1951 konnte der Verein wieder ins Leben gerufen werden und erhielt den Namen Schützenverein Kreuzanger. 1958 wurde der Verein wieder in Jungschützenverein Kreuzanger umbenannt.

1985 zählte der Verein 150 Mitglieder. Im selben Jahr bekamen die Jungschützen die Baugenehmigung für ihr Schützenheim. Beim Spatenstich war damals Stefan Mögele sen. als letztes Gründungsmitglied anwesend. Gerade das Schützenheim ist heute ein Fixpunkt für verschiedene Veranstaltungen im Dorf, wie Reinhold Eckl bestätigt. Die anderen Dorfvereine wie die Feuerwehr und die Blaskapelle dürfen das Heim ebenso nützen. In den vergangenen 30 Jahren wurde das Vereinsheim immer wieder renoviert, auch die Schießanlage wurde zuletzt vor einigen Jahren auf den neuesten Stand gebracht.

Mit einem Kirchenzug begann die Feier zum Jubiläum der Jungschützen. Foto: Ramona Bissle

Verein wird kommissarisch geleitet

Dennoch sieht Reinhold Eckl die Zukunft des Jungschützenvereins eher kritisch. Zwar hat der Verein 154 Mitglieder, aber "wir haben heute fast keine aktiven Schützen mehr". Auch ein Erster Schützenmeister fehle, derzeit werde der Verein nur kommissarisch geleitet. Das Interesse am Schießsport sei in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen, die Versammlungsverbote während der Pandemie hätten ein Übriges dazu getan. Stellte der Jungschützenverein Kreuzanger früher drei Mannschaften, gibt es heute keine einzige mehr. Das gesellige Schießen werde im Verein aber weiterhin hochgehalten.

