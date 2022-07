Kulturpreis: Für Luftbildfotografen wird "Über den Wolken" angestimmt

Im Rahmen des Bobinger Sommerempfangs wurde der Kulturpreis in diesem Jahr an den "Luftbildfotografen" Karl Rosengart verliehen. Er hat etwas Besonderes geschafft.

Der diesjährige Kulturpreis der Stadt Bobingen wurde an den "Luftbildfotografen der Heimat", Karl Rosengart, verliehen.

Die Entscheidung, den mit 1500 Euro dotierten Preis an Rosengart zu geben, sei im Stadtrat einstimmig gefallen, sagte Bürgermeister Klaus Förster. Der Kulturpreis der Stadt werde verliehen für herausragende Leistungen im Bereich Musik, Malerei, Literatur, Grafik, Fotografie, Theater, Heimat- und Brauchtumspflege, darstellende und bildende Kunst sowie Architektur. Dabei sei Karl Rosengart der erste Preisträger, der die Auszeichnung ausschließlich für Fotografie erhält, so der Bobinger Bürgermeister.

Preisträger dachte zuerst an Aprilscherz

Karl Rosengart hätte sich in herausragender Weise und über viele Jahre hinweg um das Kulturgut der Stadt verdient gemacht. Über die Jahre habe er ein Archiv von über 1000 Luftbildaufnahmen zusammengestellt. Die Bilder aus seinem Schaffen habe er der Stadt stets kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Moment sei im Rathaus eine Ausstellung zu sehen, bei der die Luftbilder Rosengarts die Geschichte der Stadt aus einem ganz besonderen Blickwinkel, von oben nämlich, erzählten.

Unter den Augen der geladenen Gäste, darunter die Landtagsabgeordneten Simone Strohmayr und Harald Güller, die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald, den Bürgermeistern von Königsbrunn und Wehringen, Franz Feigl und Manfred Nerlinger, vielen Bobinger Stadträten, den Vertretern der Kirchen sowie etlichen weiteren prominenten Gästen erhielt Karl Rosengart den Kulturpreis aus der Hand von Bobingens Bürgermeister Förster verliehen. Der sichtlich bewegte Fotograf bedankte sich in einer kurzen Ansprache für die Ehre, die mit dieser Preisverleihung verbunden sei. Als er den Anruf aus dem Bobinger Kulturamt erhalten habe, hätte er zuerst an einen Aprilscherz gedacht. "Das konnte aber nicht sein, es war ja bereits der fünfte April", scherzte Rosengart.

Im Süden von Schwabmünchen entsteht ein riesiges Baugebiet. Das Bild dazu schoss Karl Rosengart. Foto: Karl Rosengart

Daher hätte er langsam daran geglaubt, dass es tatsächlich wahr sei. Bereits seit 1989 würde er seine Heimatstadt überfliegen und sowohl Bobingen als auch die nähere Umgebung ablichten. Etwas für seine Bilder zu verlangen, die er der Stadt Bobingen für die verschiedensten Zwecke zur Verfügung stelle, sei ihm dabei nie in den Sinn gekommen. "Mit großer Freude sehe ich immer, wenn ein Foto von mir ausgestellt oder in meiner geliebten Heimatzeitung, der Schwabmünchner Allgemeinen, abgedruckt wird", so Rosengart.

Sein Herz hängt an der Fliegerei

Nach der Preisverleihung sagte der frisch gebackene Kulturpreisträger: "Ich bin überwältigt, dass sich der Bobinger Stadtrat einstimmig für mich entschieden hat." Allerdings sei das Anfertigen des Luftbildarchivs für ihn keine Arbeit, sondern vielmehr ein erfüllendes Hobby. Da sein Herz an der Fliegerei hänge, sei der positive Nebenaspekt gewesen, dass er immer einen Grund gehabt hätte, in die Luft zu gehen. "Ich mache das für 'mein Bobingen'. Da schaut man nicht auf die Uhr", so Rosengart. Er plane auch nicht, sein Hobby aufzugeben. Bereits in zwei Wochen werde er wieder über Bobingen und den Stadtteilen unterwegs sein. Zurzeit seien er und sein Pilot vom Boden aus gut zu erkennen. Denn sie seien mit einem knallig gelben Hochdecker unterwegs, der durchaus auffällig sei.

Einen besonders emotionalen Moment gab es zum Ende des offiziellen Teils, als alle Anwesenden zu Ehren von Karl Rosengart gemeinsam den Reinhard-Mey-Titel "Über den Wolken" anstimmten.