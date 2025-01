Kunst mit und ohne

„Mit und ohne“ heißt die erste Ausstellung in diesem Jahr, die am Sonntag, 26. Januar, in der Galerie im Unteren Schlösschen in Bobingen eröffnet wird. Der Titel beschreibt die Spannungen zwischen dem, was sichtbar ist, und dem, was bewusst weggelassen wird.

Sechs Künstlerinnen präsentieren ihre Werke, die sich mit dem Gegensatz von „mit“ und „ohne“ auseinandersetzen. Neben Conny Kagerer, Eva Bley, Barbara Anna Auer und Susanne Gorcks, die alle Mitglieder im Kunstverein Bobingen sind, stellen auch Doris Hafner und Silke Frey ihre Arbeiten aus.

Mit den Künstlern ins Gespräch kommen

Gäste sind zur Vernissage eingeladen, die Kunstwerke zu entdecken und mit den Künstlerinnen ins Gespräch zu kommen. Die musikalische Begleitung zur Eröffnung übernehmen Mitglieder des Klezmer-Ensembles Gadje. Die Ausstellung des Kunstvereins Bobingen ist bis zum 19. Februar dienstags, mittwochs und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Künstlerinnen sind an den Sonntagen im Wechsel vor Ort und freuen sich auf anregende Gespräche mit den Besuchern.