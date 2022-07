Kurs in Bobingen: Wie funktioniert Umwelt- und Klimaschutz praktisch?

Plus Bei einem Klimakurs der Volkshochschule in Bobingen sollen Teilnehmer nicht nur theoretische Beispiele erhalten.

Der Kampf um die Klimaziele und die Rettung der Umwelt gehören zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Doch um effektive Maßnahmen ergreifen zu können, muss man wissen, wie die Probleme entstehen und wie man ihnen begegnen kann.