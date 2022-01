Bobingen

17:30 Uhr

Lange Liste mit Mängeln: Bobingen steckt Geld in die Friedhöfe

Plus Für die Friedhöfe stellt die Stadt Bobingen mehr Geld bereit. So sollen Mängel behoben werden. Wichtige Dinge aber bleiben bei den letzten Ruhestätten unverändert.

Von Elmar Knöchel

Im Oktober letzten Jahres hatte die Bobinger FBU einen mehrseitigen Antrag zur Verbesserung der Mängel bei den Bobinger Friedhöfen gestellt. Dabei wurden nach einer Begehung aller Friedhöfe viele zu beseitigende Schwachstellen entdeckt. Die FBU bemängelte vor allem die Unkrautsituation, aber auch bauliche Schwachstellen wie eine unschöne Wand in Bobingen oder schadhaftes Mauerwerk in Waldberg. Ausgerissene Stufen an der Aussegnungshalle in Bobingen stellten nach Meinung der Antragsteller sogar eine Unfallgefahr dar. Etwas anderes wird dort aber unverändert bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

