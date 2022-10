Grusel-Sagen aus der Region: Gute Geister, böse Geister

Plus In vielen Sagen aus der Region geht es um unheimliche und manchmal auch sonderbare Gestalten. Von einem kopflosen Mann und Irrlichtern auf dem Lechfeld.

Die Tage werden kürzer, und der Nebel steigt auf: Der November verbreitet meist eine düstere Stimmung. Mit Allerheiligen und Allerseelen beginnt zudem der Trauermonat. An die Vergänglichkeit des Lebens erinnern auch Sagen – das sind Erzählungen, in denen oft Geister eine Rolle spielen.