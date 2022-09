Trainerin gibt Tipps zur Vorbereitung auf den Laurentius-Lauf

Vorab auf einer der Strecken beim Bobinger Laurentius-Lauf: Die Lauftrainerin Melanie Roth gibt Tipps, wie man sich individuell vorbereiten kann.

Sportlich war Petra Franz schon immer als Ausgleich zu ihrem Schreibtischjob. „Aber bislang war ich eine reine Laufbandläuferin“, berichtet die Personalreferentin der Firma Perlon Nextrusion Monofil GmbH bei einem Treffen auf dem Parkplatz in Burgwalden. Von dort aus soll es für sie im Rahmen eines Einsteigerkurses gleich auf die Laufstrecke durch die Westlichen Wälder gehen. Eine Übungsstrecke, denn Petra Franz will beim Bobinger Laurentiuslauf am 24. September auf der Strecke über fünf Kilometer mitlaufen.

Mit dabei ist Laufcoach Melanie Roth. Sie gibt Petra Franz Tipps für das Lauftraining, das so aussieht: Gestartet wird ganz langsam. Nach der Aufwärmphase folgt eine Einheit mit drei Minuten Laufen, drei Minuten Gehen. Zum Ende wird noch eine Dehnungseinheit eingelegt. Mit jeder Trainingseinheit wird die geschaffte Strecke länger. „Ich war sehr überrascht, dass es so gut läuft und ich auch immer wieder zurückkomme“, sagt Petra Franz.

Laufcoach Melanie Roth gibt Tipps zum Lauftraining

Sie habe immer gedacht, dass sie irgendwann mitten im Wald stehen und nicht mehr zurückkommen würde. „Deshalb bin ich nur auf dem Laufband gelaufen, da konnte ich einfach ausschalten, wenn ich nicht mehr konnte.“ Laufcoach Melanie Roth weiß, dass es vielen Laufanfängern so geht. Davor brauche man aber keine Angst zu haben. „Im schlimmsten Fall genießt man dann ein paar Minuten die Landschaft und geht gemütlich zurück.“ Gerade am Anfang seien die Distanzen noch nicht so weit.

Den Einsteigerkurs, an dem Petra Franz teilnimmt, bot der Industriepark Werk Bobingen für seine Mitarbeiter an. Als Ansporn und Trainingsmöglichkeit für den Laurentiuslauf, der vom Industriepark zugunsten seiner Ausbildungsinitiative initiiert wurde. Jeder Teilnehmer bekommt seinen individuellen Trainingsplan. Unterstützt wird das Lauftraining vom TSV Bobingen. In nur zwölf Wochen sollen die Teilnehmer eine Distanz über fünf Kilometer bewältigen können.

Vorbereitung für den Laurentius-Lauf in Bobingen

„Unsere Mitarbeiter liegen uns am Herzen, vor allem auch ihre Gesundheit“, sagt Christoph A. Bock. Er ist der Geschäftsführer der IWB GmbH & Co. KG. Deshalb sei der Kurs ein Angebot im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Zusätzlich werden Laufteams verschiedener Firmen aus dem Bobinger Werk am Laurentiuslauf teilnehmen.

Für Petra Franz liegt die Bewältigung der Fünf-Kilometer-Strecke bereits ganz nahe. „In den ersten Wochen war das Laufen schon ganz schön anstrengend, aber die Strecke habe ich jetzt schon geschafft, nun trainieren wir noch für eine gute Zeit“, berichtet sie. Laufcoach Melanie Roth freut sich mit ihrer Schülerin über den Erfolg. Erste Erfolge stellten sich üblicherweise schnell ein. Dann heiße es dabei bleiben. „Durch das Laufen in der Natur bekommt man viele schöne Erlebnisse und gerade das Laufen in der Gruppe macht sehr viel Spaß“, weiß sie. Man könne sich mit Gleichgesinnten austauschen, sich gegenseitig motivieren. Der Kurs sei eine Anleitung, um später selbst weiter trainieren zu können. Und natürlich dürfe die Geselligkeit nach dem Training nicht fehlen.

Petra Franz jedenfalls ist froh, dass sie sich für das Lauftraining entschieden hat. „Sonst wäre ich wohl auf dem Laufband geblieben, aber in der Natur laufen ist viel schöner“, sagt sie. Auch nach dem Laurentiuslauf will die 55-Jährige dem Laufsport treu bleiben. „Mein Ziel ist es, zweimal pro Woche weiter zu trainieren, jeweils mit einer Distanz zwischen drei und fünf Kilometern.“ Damit das gelingt, hat sie bereits ihren Mann für das gemeinsame Training begeistert. Unterstützung bekommt sie auch weiterhin von ihrem Arbeitgeber: im Industriepark soll nach dem Laufkurs ein Lauftreff angeregt werden.

Der Bobinger Laurentius-Lauf in Kürze

AOK-Laurentiuslauf, 22 Kilometer, ab Jahrgang 2006

Zehn Kilometer Laurentiuslauf, ab Jahrgang 2012

Fünf Kilometer Laurentiuslauf, ab Jahrgang 2012

Fünf Kilometer Laurentiuslauf Walking, ab Jahrgang 2012

600 Meter Kinderlauf, Jahrgänge 2013 bis 2016

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.laurentiuslauf.de.