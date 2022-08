Laurentiuslauf in Bobingen unterstützt Ausbildungsprojekt

In Bobingen findet wieder der Laurentiuslauf statt. Der Erlös aus den Startgeldern kommt einem Ausbildungsprojekt zugute.

Für Max, Yannic, Romina, Niran und Samira heißt es in diesen Tagen öfter Sportschuhe anziehen und ab auf die Laufstrecke. Die Mittelschüler trainieren für den Laurentiuslauf, der am 24. September in Bobingen stattfinden soll.

Veranstalter ist der Industriepark Werk Bobingen in Kooperation mit der Stadt Bobingen und dem TSV Bobingen. Zugute kommt der Lauf vor allem der Mittelschule Bobingen, denn der Lauf steht unter dem Titel "Wir erlaufen Schülern/-innen eine Zukunft". Der Hintergrund: Der Industriepark hat es sich zum Ziel gesetzt, Jugendlichen eine intensive Hilfestellung in der Berufsorientierung zu ermöglichen und sie bei der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz zu unterstützen. Egal ob Schnupperpraktikum, Bewerbungstraining oder Hilfe bei den Bewerbungsunterlagen - professionelle Ansprechpartner stehen den Kindern hier zur Verfügung. Ziel ist ein Ausbildungsvertrag für möglichst alle Projektteilnehmer und damit eine Zukunft für die Kinder. Der Erlös aus den Startgeldern fließt deshalb ohne Abzüge in das Ausbildungsprojekt mit der Mittelschule Bobingen. Jeder Teilnehmer hilft so mit, dieses außergewöhnliche und zukunftsorientierte Projekt zu unterstützen.

Projekt in Bobingen: Gesundheit der Mitarbeiter fördern

Daniel Rozankovic, Geschäftsleitung der IWB GmbH & Co. KG, sieht einen zweiten Vorteil des Laurentiuslaufes: "Man redet immer über Arbeit, aber wenig über Gesundheit und Miteinander. Der Lauf ist für unsere Mitarbeiter ein Angebot, sich abseits der Arbeit für ihre Gesundheit einzusetzen." Man sei im Industriepark am Menschen interessiert und nicht nur an seiner Arbeitskraft. Mit dem Laurentiuslauf wolle man deshalb auch die Gesundheit der Mitarbeiter fördern. Dazu wurde eigens eine Laufgruppe eingerichtet, die schon die ersten Trainingserfolge verzeichnen kann.

Judith Harsch-Lechner, Konrektorin an der Mittelschule Bobingen, freut sich, dass ihren Schülern durch das Ausbildungsprojekt ganz neue Chancen und Möglichkeiten eröffnet werden. Selbstverständlich möchten sich die Schüler deshalb auch an der Organisation und der Durchführung beteiligen. Neben den zahlreichen Läufern, die die Schule stellen will, kümmert sich die Schülerfirma um die Verpflegung der Teilnehmer. Auch eine Station entlang der Laufstrecke wird von der Mittelschule betreut werden. "Daneben werden wir die Pokale für die Erstplatzierten gestalten", sagt Harsch-Lechner.

Wer beim Laurentiuslauf mitmachen will, kann zwischen verschiedenen Streckenangeboten wählen. Neben dem AOK-Genusslauf, der die Läufer auf etwa 22 Kilometern über schöne Trails und verwunschene Pfade durch die einzigartige Natur der Westlichen Wälder führt, wird im Stadion ein Wettbewerb für den Laufnachwuchs ausgetragen. Ambitionierte Sportler können auf den amtlich vermessenen Strecken über fünf und zehn Kilometer um die besten Zeiten wetteifern.

Max, Yannic, Romina, Niran und Samira wollen auf die Fünf-Kilometer-Strecke gehen. Max freut sich schon. Aus seiner Klasse wollen noch andere Mitschüler teilnehmen. Dies unterstützt der TSV Bobingen, indem er den Schülern der Mittelschule während der Sommerferien die kostenlose Teilnahme am wöchentlichen Lauftreff ermöglicht. "Ich finde es super, dass auch Leute aus unserer Schule mitlaufen", sagt Max. Gerne möchten die Schüler dabei auch gute Laufzeiten erreichen. Dafür heißt es aber jetzt: trainieren.

Das Laufangebot beim Bobinger Laurentiuslauf in Kürze: