Lech-Wertach-Orchester lädt zu „Himmlischen Momenten“ ein

Mit einem Glas Sekt begrüßt die Stadt Bobingen ihre Gäste am Sonntag, 19. Januar, um 15 Uhr in der Singoldhalle in Bobingen. Für einen musikalischen Auftakt sorgt das Lech-Wertach-Orchester unter der Leitung des Landkreis-Kunstpreisträgers 2024, Wolfgang Scherer. Beim Neujahrskonzert erwartet die Zuhörer eine bunte Mischung aus Evergreens, Film-Pop- und Konzertmusik. Monika Scherer wird das bunte Konzert moderieren.

Lieder von der Rose in all ihren Facetten

Evergreens bieten die „Die Singenden Saxophone“ im Stil der 1960er-Jahre, Harfenklänge untermalen märchenhaft die Winterzeit. Der Pianist Markus Göppel aus Schwabmünchen entführt mit virtuosen Klängen von Edvard Grieg in die norwegische Sagenwelt, gefolgt vom Gesangsquartett mit Kathrin Peschl, Luisa Mayr, Denise Ihler und Bianca Steinbusch, die von der Rose in all ihren Facetten singen und Schlager der 1970er-Jahre zum Besten geben werden.

Zum Start ins neue Jahr dürfen auch Walzer und der Radetzkymarsch nicht fehlen, wenn die Musikerinnen und Musiker des Auswahlorchesters nach dem erfolgreichen Sommerkonzert im letzten Jahr wieder in der Singoldhalle auftreten. (AZ)

Vorverkauf Karten sind beim Kulturamt Bobingen unter der Telefonnummer 08234/800230 erhältlich.