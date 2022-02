Legionellen im Sportheim: Gutachter sucht nach der Ursache

Plus Bei einer Routineuntersuchung wurde ein Legionellenbefall im Bobinger Sportheim festgestellt. Der Vereinsvorsitzende vermutet einen Zusammenhang mit Corona.

Die Verantwortlichen beim TSV Bobingen haben derzeit keinen einfachen Job: Erst trat der Vorsitzende Dirk Matthies überraschend zurück, und nun wurde bekannt, dass in den Wasserleitungen des Vereinsheims an der Hoechster Straße Legionellen festgestellt worden sind.