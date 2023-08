Lernen und Spaß: So stellt sich die neue Bobinger Konkretorin Schule vor

Die Laurentiusgrundschule Bobingen bekommt mit Tanja Motz eine neue Konrektorin. Sie ist überzeugt: Lernen gelingt nur, wenn das Klassenzimmer ein Wohlfühlort ist.

Tanja Motz ist immer gerne zur Schule gegangen. Auch in ihrem Berufsleben. Künftig wird sie das an der Laurentiusgrundschule Bobingen tun, wo sie nun als Konrektorin anfängt. Motz, die in Haunstetten wohnt und deshalb an die Schule nach Bobingen wechselt, wuchs im Allgäu auf und absolvierte nach dem Abitur erst eine Bankausbildung. Doch ihr Traumberuf Grundschullehrerin ließ sie nicht los und so entschied sich die Mittvierzigerin, in Regensburg auf Lehramt zu studieren. An der Grundschule in Olching arbeitete sie 18 Jahre, die letzten neun davon als Konrektorin. „Ich bin ein Freund von kurzen Wegen, deshalb habe ich mich entschieden, nach meinem Wohnortwechsel auch meinen Arbeitsplatz nachzuziehen“, sagt Motz.

Was die neue Konrektorin der Laurentius-Grundschule Bobingen schätzt

Für Tanja Motz ist Schule mehr als nur ein Ort zum Lernen. Am wichtigsten sei es ihr deshalb in ihrem Klassenzimmer, dass das Miteinander stimme. Lernen gelinge nur, wenn das Klassenzimmer ein Wohlfühlort sei. Die Kinder sollen gut miteinander auskommen, Konflikte auf Augenhöhe lösen. „Wichtig ist ein wertschätzender gegenseitiger Umgang: Fehler können und dürfen passieren, sonst lernt man ja nichts“, sagt Motz. Das Leben sei ein lebenslanges Lernen, jeder habe dabei seine Stärken und Schwächen. Wenn die Grundatmosphäre stimme, dann könne man loslegen.

Besonders freut sie sich, dass sie wieder eine Klassenleitung bekommt – das war eine Entscheidung für die Bewerbung als Konrektorin. Sie schätzt Neugier und Wissbegierde. Außerdem mag Tanja Motz Humor bei ihren Schülern. Keine Toleranz zeigt sie gegenüber Gewalt und Aggressionen. Hier müsse man sofort Grenzen setzen, ins direkte Gespräch gehen und wenn nötig auch Hilfe in die Schulfamilie holen, dann könne man solche Situationen gut lösen. Auf den Schulneustart im September freut sie sich schon sehr. Dann will Tanja Motz ihre Vision von Schule nach Bobingen bringen: „Schule war für mich immer ein Ort, an dem man viel lernt, aber auch seine Freunde trifft und Spaß hat.“ Und den will Tanja Motz gemeinsam mit ihren Schülern haben.

