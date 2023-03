Leuchtend bunt: Szilard Husznak stellt in der Galerie Bobingen aus

Der deutsch-ungarische Künstler Szilard Husznak stellt in der Galerie Bobingen aus. Warum er nur mit Ölfarbe malt - und was seine Kunst mit Hochleistungssport zu tun hat.

Bunt und in großem Format kommen die Arbeiten des deutsch-ungarischen Künstlers Szilard Huszank, ausgestellt beim Kunstverein Bobingen in der Galerie im Unteren Schlösschen, daher. Erst auf den zweiten Blick erkennt man Landschaften oder figürliche Formen: Gemalte Wasserfälle, Steine, die den Bach einfassen oder das Blattwerk der Bäume. Doch hinter den prägnanten Farben der Ölbilder steckt mehr.

In seiner Ausstellung „Psycholand“ zeigt der Künstler einen Querschnitt seiner Arbeiten aus den letzten fünf Jahren. „Die Landschaft, die zugrunde liegt, ist für mich eher eine Art Vorwand für meine Malerei“, sagt Huszank. „In einer Landschaft gibt es keine vom Menschen erschaffenen Strukturen, alles ist anatomisch offen.“ Hinter den bunten Motiven steckt mehr, als auf den ersten Blick sichtbar ist: Botschaften, unbewusst und bewusst transportiert durch die Farbe, die deutlich macht, was dem Künstler wichtig ist. Ein zweiter Blick offenbart eine ganz persönlich zu nehmende Realität zwischen Abstraktheit und Realismus.

„Bei mir stehen die Farbe und das Spiel mit der Farbe, also die Malerei per se im Vordergrund“, erklärt der Künstler. Pinselführung und Struktur, Leuchtkraft und Stimmungsausdruck – Szilard Huszank findet in der Abstraktion mehr Freiheit, um diesen Dingen Ausdruck zu verleihen. Er wolle sich bei seinen Arbeiten nicht an gerade Linien halten, sondern sich auf das konzentrieren, was ihm wichtig ist: Den Ausdruck und die Seele der Farben wiederzugeben. Der Künstler malt ganz bewusst nur mit Ölfarben, die einen natürlichen Glanz und eine Vergangenheit mitbringen.

"Meine Kunst ist wie Hochleistungssport"

Bei der Entstehung seiner Werke arbeitet er improvisiert, baut auf eigene Erfahrungswerte. „Meine Kunst ist wie ein Hochleistungssport: Man lernt aus seinen Erfahrungsprozessen, aus dem, was man vorher gemacht hat, wie man zu einem erfolgreichen Ergebnis kommt“, sagt Szilard. Er gehe nicht mit einem klaren Konzept an seine Arbeiten heran, sondern lasse das Werk werden. „Ich improvisiere, wie in der Musik. Ich habe ein Motiv und darum herum entstehen in meiner Malerei kleine Feinheiten. Die Figürlichkeiten in der Improvisation fassen das Motiv zusammen – und manchmal bleibt es auch offen.“

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Galerie bis zum 16. April zu sehen. Am Sonntag, 26. März, findet ab 15 Uhr eine Führung durch die Ausstellung mit dem Künstler statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Lesen Sie dazu auch

Er hat schon international ausgestellt

Der deutsch-ungarische Maler und Grafiker Szilard Huszank wurde 1980 in Ungarn geboren. Er studierte an der Ungarischen Akademie der Bildenden Künste in Budapest und an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Frühere Ausstellungen führten ihn bereits nach New York City, Hannover und Zürich. Nach der Ausstellung in Bobingen, die parallel zu einer weiteren Ausstellung im Landratsamt Augsburg verläuft, geht es für ihn weiter nach Norddeutschland und Beirut/Libanon.