Lichtmast muss entfernt werden

Ein Autofahrer prallte am Donnerstag in Bobingen gegen den Lichtmast auf einer Verkehrsinsel. Dieser musste vorsorglich demontiert werden.

Am Donnerstagmittag kam es um 12.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bobingen, da ein Autofahrer an der Einmündung Gutenbergstraße/Haunstetter Straße die Vorfahrt missachtete. Dabei prallte der Verursacher gegen den Lichtmast auf der Verkehrsinsel. Der Mast wurde so stark beschädigt, dass aufgrund des herrschenden Unwetters die Gefahr bestand, dass er umkippen werde. Aus diesem Grund hat der Bauhof ihn vorsorglich demontiert. (AZ)