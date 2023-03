Likes und Liebesbriefe für den Bühnenstar: Nilpferd-Dame Amanda im Interview

Bauchredner Sebastian Reich kommt mit Amanda Ende April in die Singoldhalle nach Bobingen. Die Nilpferd-Dame plaudert im Interview über ihr Leben als Bühnenstar.

Wie haben Sie und Sebastian Reich sich kennengelernt?



Nilpferd-Dame Amanda: Vor etwa 15 Jahren hat er mich entdeckt. Da war er auf der Suche nach einer Bühnenpartnerin, die zu ihm passt. Da auch bei ihm die Pfunde immer wieder hoch und runter purzeln und er auch dem Süßen nicht abgeneigt ist, hat er mit mir die ideale Partnerin gefunden.

Und wie ist es, mit einem Menschen zusammen zu leben und zu arbeiten? Gibt es da manchmal Reibereien?



Amanda: Also mir macht es großen Spaß. Die größte Arbeit macht Gott sei Dank Sebastian, er macht das Büro und ist mein persönlicher Chauffeur. Von daher hab' ich ein schönes Leben und habe in der Regel auch immer das letzte Wort.

Und wie würde Sebastian diese Frage beantworten?



Amanda: Er würde das anders sehen. Er wäre froh, wenn ich mal mit anpacken würde. Aber mittlerweile hat auch er eingesehen, dass ich der Star bin.

Sie sind eine kleine Berühmtheit geworden. Was macht so ein Star-Nilpferd den ganzen Tag? Also, wenn es gerade keinen Auftritt hat.



Amanda: Ich muss die Augen offen halten, um immer wieder neue Ideen zu bekommen für unsere Bühnenprogramme. Das ist die eine Aufgabe. Aber auch sonst habe ich natürlich wichtige Verpflichtungen - von Schönheitskuren bis zu ausgiebigen Bädern -, wobei ich Sebastian bei der Arbeit beobachte. Einer muss schließlich überprüfen, ob er die Arbeit richtig macht.

Was sagen Ihre Fans auf Instagram, Facebook und Co. dazu?



Amanda: Fotos und Videos, bei denen ich dabei bin, kriegen auf alle Fälle mehr Likes, als wenn Sebastian etwas alleine macht. Auch Fanpost ist immer an mich adressiert. Da ist alles dabei, manchmal auch Liebesbriefe von Kindern wie von Erwachsenen. Ich bekomme zum Beispiel schöne Gemälde von mir geschickt, auch mal mit Sebastian zusammen.

Welcher gemeinsame Auftritt mit Sebastian wird Ihnen immer in Erinnerung bleiben und warum?



Amanda: Das war definitiv vor 13 Jahren bei "Fastnacht in Franken": unser erster großer Auftritt vor einem Millionenpublikum vor den Fernsehern. Ich weiß noch wie heute, wie ich als Tanzmariechen meinen schönen Gardehut mit weiß rot gefärbten Federn getragen hatte. Damals habe ich zu Sebastian gesagt: Sei mal nicht so nervös. Alles wird gut!

Hatten Sie auch schon einmal einen richtig peinlichen Moment auf der Bühne?



Amanda: Ich nicht. Ich bin immer dafür verantwortlich, peinliche Momente zu retten, wobei es nicht allzu viele gibt. Es gab mal ein paar Patzer und Versprecher von Sebastian, die habe ich dann ausgebügelt.

Ihr aktuelles Programm heißt „Verrückte Zeit.“ Was ist denn so verrückt an dieser Zeit?



Amanda: Sebastian behauptet, ich lebe in einer verrückten Zeit, weil ich neuerdings ein Smartphone besitze mit vielen tollen Apps. Er erzählt mir immer etwas von Walkmans und Musikkassetten - das halte ich für eine verrückte Zeit!

Worauf können sich die Zuschauer noch im Programm freuen?



Amanda: Natürlich jede Menge von mir selbst, ich habe sogar einen eigenen Schlager bekommen. Es gibt Musik, Überraschungen und andere Persönlichkeiten neben mir auf der Bühne: eine Elefantendame und ein verrücktes Pinguinduo. Und man hat mir versprochen, dass ich auf der Bühne mein Herzblatt finde.

Apropos Glück bei deiner Herzblattsuche: Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus? Villa am Strand oder Nilpferd-Alltag in Deutschland?



Amanda: Villa muss gar nicht sein, Strand hört sich gut an. Aber dann bitte ohne Sebastian!

Zur Person: Nilpferd-Dame Amanda ist die Erfindung von Sebastian Reich. Der 39-Jährige ist Bauchredner und Comedian. Er ist in Höchberg im unterfränkischen Landkreis Würzburg aufgewachsen und lebt auch heute noch dort. Aktuell sind Amanda und Reich mit dem Programm "Verrückte Zeit" unterwegs. Am 29. April treten die beiden in der Singoldhalle in Bobingen auf. Tickets gibt es online über Eventim.