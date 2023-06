Malerin Sarah Zagefka gibt einen anderen Blick auf Lebensräume

Die Malerin Sarah Zagefka zeigt im Unteren Schlösschen in Bobingen akribisch gemalte Innenräume.

Die neue Ausstellung in der Galerie im Unteren Schlösschen in Bobingen eröffnet einen neuen Blick auf die Lebensräume, in denen Menschen den Alltag verbringen: Das Musikzimmer von nebenan, der Laden um die Ecke, das Wohnzimmer des Nachbarn oder die schöne alte Hausfassade. Diesem Thema verschrieben hat sich die Malerin Sarah Zagefka.

Schon mit ihrem Ausstellungstitel „Every Day“ verweist sie auf die Magie des Alltäglichen, die sich in ihren Bildern zeigt. Gerade die akribisch und zeitaufwändig gemalten Innenansichten offenbaren durch zahlreiche Details Einsichten in den Alltag von Menschen, die selbst als Bildgegenstand jedoch stets unsichtbar bleiben. „Ich bin ein sehr neugieriger Mensch“, sagt Sarah Zagefka offen. „Ich schaue gerne in die Lebensräume anderer. Dabei interessieren mich jedoch nicht deren Geheimnisse, sondern die Menschen und ihr Lebensalltag an sich.“ Das Interesse der Künstlerin wird gerne geweckt, wenn sie sieht, dass Menschen sich in ihrer Umgebung wohl fühlen. „Dann gestalten sie ihre Umgebung so wie sie es brauchen und nicht so, wie sie meinen, sein zu müssen – gerade das finde ich sehr spannend.“

Die Alltagssituation an sich fasziniert Zagefka schon seit dem Studium. Sie habe damals oft Freunde besucht, die noch in ihrem Heimatort gewohnt hätten. „Wenn ich vor Ort nichts anderes zu tun hatte, fing ich an, die Räume um mich herum zu malen. Die Faszination für unsere Lebensumgebung ist damals quasi aus der Langeweile heraus entstanden.“

Fotos dienen oft als Vorlage

Eine Faszination, die Sarah Zagefka bis heute nicht los lässt. Wenn sie unterwegs ist, hat sie stets das Handy griffbereit. Kommt sie an einem interessanten Gebäude oder einem faszinierenden (Innen-)Raum vorbei, macht sie einige Aufnahmen davon. „Im Atelier arbeite ich dann nach diesen Aufnahmen meine Bilder“, sagt die Künstlerin. Sie bevorzugt Ölfarben, denn „ich male mit den kleinsten Pinseln, die es gibt, sonst könnte ich nicht so detailreich arbeiten. Andere Farben würden da schon lange trocknen.“ Drei bis vier verschiedene Schichten trägt Zagefka oft auf, bis die Darstellung und gerne auch das Lichtspiel auf ihren Bildern ihren Vorstellungen entspricht und die Betrachter tief in private Milieus eintauchen können. Stunden, Tage, manchmal sogar Wochen und Monate dauert es, bis ihre Arbeiten fertig gestellt sind. „Ich kann mich in den Details verlieren, mich völlig auf die Arbeit fokussieren“, sagt die Malerin. „Für mich ist das sogar entspannend.“

Fast wie Momentaufnahmen

Sie mag die Dinge, die sie malt, hätte gerne immer strahlendes Sonnenlicht auf ihren Bildern dafür. Aber das gehe eben nicht jedes Mal. Auch nicht jedes Detail, das auf ihren Bildern zu sehen ist, entspricht der Wirklichkeit. „Manchmal passe ich die Dinge so an, wie sie mir gut gefallen, wie sie sich gut kombinieren lassen", sagt Sarah Zagefka. Trotzdem achtet sie auf die detailgetreue Darstellung und fasziniert dabei durch Bilder, die fast wie eine Momentaufnahme wirken. Sarah Zagefka wurde 1977 in Münster geboren. Sie studierte erst Kunsttherapie, später Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in München und an der Hochschule für Künste in Bremen. Sie lebt und arbeitet in München.

Künstlergespräch zur Vernissage

Die Vernissage findet am Sonntag, 18. Juni, um 15 Uhr mit einem Künstlergespräch statt. Die Ausstellung ist bis zum 16. Juli in der Galerie im Unteren Schlösschen in Bobingen zu sehen. Am letzten Tag ist die Künstlerin während der Öffnungszeiten anwesend.