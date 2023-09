Mann beschimpft Polizisten und muss in Arrest

Es war ein Streit mit Folgen: Ein Mann verbrachte die Nacht im Arrest, nachdem er in Bobingen Polizisten beleidigt hatte.

Einen besonderen Ort für einen Streit hatte sich am Donnerstagabend ein Pärchen ausgesucht: Die verbale Auseinandersetzung fand vor der Dienststelle in Bobingen statt. Die Dame flüchtete dann in die Inspektion, der Begleiter folgte ihr und wartete im Vorraum.

Dort begann er in alkoholisiertem Zustand die Polizeibeamte zu beschimpfen und zu beleidigen. Als er aufgefordert wurde, sich auszuweisen, griff er die Beamten an, die ihn zu Boden brachten und fixierten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in den Arrest des Polizeipräsidiums in Augsburg gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand und tätlichem Angriff. (AZ)