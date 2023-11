Mann fährt ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen

Polizei erwischte den Fahrer am Sonntagabend. Was ihn nun erwartet.

Ohne Führerschein, ohne Zulassung, aber mit falschen Kennzeichen erwischte die Polizei am Sonntagabend einen Autofahrer in der Bobinger Hochstraße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Mann versuchte zunächst zu flüchten, konnte aber nach kurzer Fahrt gestoppt werden. Der Fahrer räumte ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Bei der folgenden Überprüfung auf der Dienststelle stellte sich zudem heraus, dass er von einem anderen Auo die Kennzeichen abmontiert und sie an das, von ihm genutzte Fahrzeug montiert hatte. Es erwartet ihn deshalb nun zusätzlich noch eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der von ihm genutzte Wagen hatte keine Zulassung und war nicht versichert. (AZ)