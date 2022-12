Mann geht in Bobingen auf seine Familie und Polizisten los

Ein betrunkener Mann hat in Bobingen seine Frau, Kinder und Polizisten beleidigt und bedroht. Als der Mann sich nicht beruhigen ließ, klickten die Handschellen.

Ein betrunkener Mann hat in Bobingen seine Frau, seine jugendlichen Kinder und Polizisten beleidigt und bedroht. Der 45-Jährige hatte am Donnerstag in seiner Wohnung in der Peter-Henlein-Straße randaliert, berichtet die Polizei. Die herbeigerufene Besatzung eines Streifenwagens konnte ihn auch nicht beruhigen, sodass sich die Beamten entschlossen, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Weil er sich gegen die Festnahme wehrte, wurde der Mann schließlich sogar gefesselt.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille. Der Mann muss sich wegen Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (AZ)