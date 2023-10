Mann gerät in Gegenverkehr: Vier Verletzte, 90.000 Euro Schaden

Auf der Südspange in Bobingen kommt es zum schweren Verkehrsunfall. In einer langen Kurve stößt ein 20-jähriger Autofahrer mit einem Taxi zusammen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es auf der Südspange in Bobingen gekommen. Am Dienstagmorgen gegen zehn Uhr geriet ein 20-Jähriger laut Polizei mit seinem Auto aus ungeklärten Umständen auf der Staatsstraße 2035 in einer langen Rechtskurve in den Gegenverkehr. Die 69-jährige entgegenkommende Fahrerin eines Taxis versuchte, auszuweichen. Ohne Erfolg. Das Auto des jungen Mannes krachte mit der linken Front gegen die linke Front des Taxis.

Nach Unfall in Bobingen kommen Autos 75 Meter weiter zum Stehen

Beide Fahrzeuge kamen erst 75 Meter nach der Unfallstelle zum Stehen. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Die Fahrerin des Taxis und die beiden Mitfahrer wurden mittelschwer verletzt. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Schadenssumme wird auf 90.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr rückte zur Absicherung der Unfallstelle und zur anschließenden Reinigung der Fahrbahn an. Hierzu war die Fahrbahn zwei Stunden komplett gesperrt. Zudem war ein Rettungshubschrauber zum Transport der Verletzten im Einsatz. (AZ)