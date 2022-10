Mann gibt bei der Polizei eine Anzeige auf - unter Kokaineinfluss

Ein Mann hat sich in Bobingen selbst bei der Polizei in Schwierigkeiten gebracht. Er wollte eine Anzeige erstatten. Doch sein Verhalten kam den Beamten seltsam vor.

Ein Mann hat sich bei einem Besuch in der Polizeiinspektion Bobingen selbst in Schwierigkeiten gebracht. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann am Mittwoch gegen 14 Uhr mit seinem Wagen vor und wollte eine Anzeige erstatten. Während des Gesprächs fiel er durch merkwürdiges Verhalten auf, sodass schließlich ein Drogentest veranlasst wurde.

Der Test zeigte an, dass der Anzeigenerstatter Kokain konsumiert hatte. Weil er mit dem Auto gefahren war, musste er zur Blutentnahme ins Krankenhaus und wird angezeigt. (AZ)