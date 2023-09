Mann schlägt schwangere Frau und bedroht Polizeibeamte

Die Polizei musste am Samstag in einer Bobinger Arbeiterunterkunft Pfefferspray einsetzen. Ein Mann hatte seine schwangere Freundin geschlagen.

Ein Mann hatte am Samstagnachmittag in Bobingen seine schwangere Freundin im Streit auf den Bauch und den Hinterkopf geschlagen. Beide hatten laut Polizei im Vorfeld intensiv zusammen gefeiert und waren alkoholisiert.

Als die Polizei in der Arbeiterunterkunft in der Bobinger Wertachstraße den Sachverhalt aufnehmen wollte, wurde der 26-Jährige immer aggressiver. Er bedrohte die Beamten, die daraufhin Pfefferspray einsetzten. Damit der Mann keine weitere Straftat begeht, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Frau wurde zur Untersuchung in die Uniklinik Augsburg gebracht. (AZ)