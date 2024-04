Mann sitzt mit über 2,5 Promille Alkohol am Steuer

In Bobingen griff die Polizei einen 57-Jährigen auf, der beim Einparken alles andere als souverän wirkte.

Mit über 2,5 Promille Alkohol im Blut saß Freitagabend ein Mann in Bobingen am Steuer seines Autos. Er fiel Beamten einer Streife auf, als er gegen 20.15 Uhr vor einem Restaurant im Bobinger Zentrum einparken wollte. Die Polizisten überprüften daraufhin die Fahrtüchtigkeit des 57-Jährigen. Ein Alkotest ergab, dass der Fahrzeugführer mit über 2,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)