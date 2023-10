Mann verbrennt Gartenabfälle

Rauch zieht über die Vogelsiedlung. Was den Verursacher nun erwartet.

Rauch ist am Sonntagnachmittag über die Vogelsiedlung in Bobingen gezogen, was zu mehreren Anrufen bei der Polizei führte. Die Polizeibeamten stellten schließlich fest, dass ein 51-jähriger Mann Gartenabfälle verbrannt hatte. Diese mussten von ihm gelöscht werden. Ein Feuerwehreinsatz war nicht nötig. Den Verursacher erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. (AZ)