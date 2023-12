Marihuanageruch führt zur Anzeige

In Bobingen wollten Polizeibeamte am Donnerstag eine Person festnehmen. Stattdessen stießen sie auf Marihuana und verhängten eine Anzeige.

Am Donnerstagmorgen hat die Polizei in Bobingen versucht, einen Haftbefehl zu vollziehen. Die Beamten konnten die gesuchte Person nicht antreffen, stellten aber Marihuanageruch fest. Bei der anschließenden Überprüfung stießen sie auf einen Mann, der geringe Mengen Marihuana besaß. Den Beschuldigten erwartet eine Anzeige. Die ursprünglich gesuchte Person konnte tags darauf, am Freitag, verhaftet werden. (AZ)