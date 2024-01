Max Deisenhofer bleibt im bayerischen Landessportbeirat

Der 36-jährige Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer mit Büro in Bobingen will sich weiter für den Breitensport einsetzen.

Die Besetzung des Landessportbeirats steht: Dem 29-köpfigen Gremium gehört wie in der vergangenen Legislaturperiode der sportpolitische Sprecher der Grünen Landtagsfraktion, Max Deisenhofer, an. „Ich bin froh, dass ich die Belange des Sports nicht nur im zuständigen Innenausschuss des Landtags vertrete, sondern die Staatsregierung auch im Landessportbeirat beraten darf. Maßgebliche Förderungen wie die Verdopplung der Vereinspauschale haben hier ihren Anfang genommen. Die Unterstützung des Breitensports in der Region steht auch in den kommenden fünf Jahren ganz oben auf meiner Agenda“, sagt der Politiker mit Büro in Bobingen, der in der Landes- und Bayernliga für den TSV Niederraunau Handball gespielt hat. Der Landessportbeirat setzt sich aus 14 Mitgliedern zusammen, die von den im Landtag vertretenen Parteien nominiert werden. Die anderen 15 Personen und damit der überwiegende Teil des Gremiums stammen von Verbänden und Vereinen sowie den Sport-Fachbereichen Wissenschaft, Lehre, Kommunikation oder auch Medizin. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Landessportbeirats beim Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration. Die 29 vorgeschlagenen Expertinnen und Experten hat der Bayerische Landtag in seiner jüngsten Vollsitzung bestätigt und beauftragt. (AZ)