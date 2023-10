Bobingen

Mehr Sicherheit für Radfahrer in der Bobinger Wertachstraße?

Plus Ein tödlicher Radunfall vor rund vier Wochen in der Wertachstraße hatte es gezeigt: Die Kreuzung ist gefährlich. Nach einer Änderung der Verkehrsführung informiert am Donnerstag die Polizei vor Ort.

Ein Transporterfahrer hatte bei der Ausfahrt aus der Lechallee einen Radfahrer übersehen. Es kam zur Kollision, der Radfahrer verstarb im Bobinger Krankenhaus. An dieser Kreuzung hatte es in der Vergangenheit mehrere Unfälle gegeben. Das Problem: die mit einem Stoppschild versehene Einfahrt in die Wertachstraße ist schwer einsehbar. Gleichzeitig ist der dortige Gehweg für Radfahrende freigegeben. Und zwar in beide Richtungen. Das führte immer wieder zu gefährlichen Situationen, da sich der motosrierte Verkehr in diese Kreuzung "hineintasten" müssen und gleichzeitig auf den Radverkehr aus beiden Richtungen zu achten haben.

Allerdings haben auch Radfahrende an dieser Stelle eine besondere Verpflichtung. Denn auf einem Gehweg, der mit dem Zusatzschild "Radfahrer frei" versehen ist, darf laut Straßenverkehrsordnung nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Allerdings ist das der Mehrzahl der Radfahrenden nicht bekannt, wie eine kurze Umfrage an der Unfallstelle am Tag nach dem Unfall zeigte.

