Bobingen

vor 16 Min.

Melissa (13) kann sich 400 Ziffern merken – und beweist das jetzt im TV

Melissa Sporer tritt bei der Fernsehsendung "Klein gegen Groß" an. Sie muss sich mehr Zahlen merken als Ingolf Lück. Die Fernsehshow wird von Kai Pflaume moderiert.

Plus Melissa aus Bobingen kann sich 400 Ziffern merken. Ob das Ingolf Lück auch kann, wird sich bei "Klein gegen Groß" am Samstag in der ARD zeigen. Doch wie funktioniert das?

Von Elmar Knöchel

Wenn am Samstagabend die Fernsehshow "Klein gegen Groß" mit Kai Pflaume läuft, dann wird sie mit dabei sein: Melissa Sporer. Die 13-Jährige aus Bobingen behauptet, sich eine Ziffernfolge mit 400 Ziffern merken zu können. Aber wie geht das?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen