Streit eskaliert: Frau verletzt Mann mit Messer

Blutige Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag in der Wertachstraße in Bobingen: Eine Frau verletzte einen 26-jährigen Mann mit einem Messer an den Unterarmen. Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot an.

Frau greift zu einem Messer

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei stark alkoholisierte 26- und 29-jährige Männer gegen 15.45 Uhr in einem Arbeiterwohnheim in Streit geraten. Eine ebenfalls stark alkoholisierte 30-jährige Frau mischte sich in die Streitigkeit ein, griff nach einem Messer und verletzte den jüngeren Mann an beiden Unterarmen. Er musste mit tiefen Schnittwunden ins angrenzende Krankenhaus gebracht werden.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Noch am Abend musste die Frau zur Blutentnahme. Sie wurde aufgrund staatsanwaltschaftlicher Anordnung festgenommen und am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 29-jährige Mann wurde am Donnerstag wegen seiner erheblichen Alkoholisierung in Gewahrsam genommen. Er erlitt keine Verletzungen. Alle Beteiligten zeigten sich laut Polizei am Donnerstag sehr unkooperativ. (AZ)