Miriam Streit-Zach bleibt an der Spitze der Bobinger CSU

Bei der Ortshauptversammlung wurde der Vorstand der CSU Bobingen gewählt. Außerdem wurden verdiente Mitglieder geehrt.

Bei der Ortshauptversammlung der Bobinger CSU wurde Miriam Streit-Zach in ihrem Amt als Ortsvorsitzende von den anwesenden Mitgliedern einstimmig bestätigt. Sie bedankte sich bei Elisabeth König und Armin Falkenhein, die nicht mehr als stellvertretende Vorsitzende kandidierten, aber nach der Wahl den Ortsvorstand als Beisitzer weiterhin unterstützen.

Treue Mitglieder ausgezeichnet

Neu gewählt wurden als stellvertretende Ortsvorsitzende Otto Bachmeier, Dr. André de Beisac und Stefanie Deistung. Als Schatzmeister bleibt Gerhard Streit im Amt und auch der Schriftführer Jürgen Strampp und der Digitalbeauftragte Johannes Bögler wurden in ihrem Amt bestätigt. Als weitere Mitglieder komplettieren Ernst-Hinrich Abbenseth, Josef Doblinger, Maximilian Gehring und Peter Volkert den Vorstand. "Für mich war es wieder eine besondere Freude, langjährige Mitglieder des Ortsverbandes zu ehren“, sagte Miriam Streit-Zach. Mitglieder, die bis zu 35 Jahren dabei sind, wurden bei der Jahreshauptversammlung ausgezeichnet. Wer seit über 40 Jahren Mitglied ist, wird im Rahmen der Feier zum 70-jährigen Bestehen der CSU Bobingen am 6. Mai in der Singoldhalle geehrt.

Zusammen mit Landrat Martin Sailer und Bürgermeister Klaus Förster ehrte die Ortsvorsitzende Miriam Streit-Zach folgende Mitglieder: Christian Wühr (10 Jahre), Johann Bögler (25), Karl Schenk (25), Ferdinand Seitz jun. (25), Jürgen Strampp (25), Gerhard Streit (25), Peter Volkert (25) und Helmut Schwalber (35). (AZ)

