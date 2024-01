Missglückter Schockanruf in Bobingen

Ein 83-Jähriger Bobinger sollte am Montag am Telefon um 7500 Schweizer Franken betrogen werden. Er durschaute die Masche.

Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr erhielt ein 83-Jähriger in Bobingen einen Telefonanruf. Ein unbekannter Täter oder eine Täterin gab sich als dessen Tochter aus und gab an, dass sie einen Verkehrsunfall mit einer getöteten Person gehabt hatte und nun 75000 Schweizer Franken gefordert werden. Anschließend wurde das Telefon an einen weiteren unbekannten Täter weitergereicht, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der 83-Jährige durchschaute die Masche und beendete das Gespräch.