Missverständnis löst in Bobingen großen Feuerwehr-Einsatz aus

Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei suchte am Donnerstagabend nach einem Mädchen an der Wertach. Ausgelöst hatte den Einsatz ein Missverständnis.

Mädchen geht nach Streit an der Wertach in Bobingen spazieren

Eine 16-Jährige war laut Polizeibericht mit ihren Erziehungsberechtigten in einen Streit geraten. Das Mädchen verließ daraufhin die Wohnung, um entlang der Wertach spazieren zu gehen. In dieser stark emotionalisierten Lage und wegen sprachlicher Hürden kam es wohl zu einem Missverständnis seitens der Erziehungsberechtigten, welche das Verhalten des Mädchens so deuteten, dass sie sich in der Wertach ertränken möchte. Das teilten sie so auch dem Notruf mit.

Polizei und Feuerwehr suchen in Bobingen nach dem Mädchen

Berufs- und Freiwillige Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst rückten mit einem großen Kräfteaufgebot an und begannen bereits mit intensiven Suchmaßnahmen. Das Mädchen konnte schließlich, wie von ihr angekündigt, eine Stunde nach dem Notruf entlang der Wertach beim Spazieren angetroffen werden. Sie war wohlauf und sichtlich überrascht über das Kräfteaufgebot. (mcz)