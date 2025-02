Mit Alkohol am Steuer erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag wurde ein 59-jähriger Pkw-Fahrer gegen 13.30 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Bobingen von der Polizei angehalten. Bei der Verkehrskontrolle konnte durch die Streife Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Nach erfolgtem Vortest wurde der Mann auf die Dienststelle der Polizei Bobingen verbracht und ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle verlassen. Den Betroffenen erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss. (AZ)

