Mitglieder des Kunstvereins zeigen, was sie können

Unter dem Titel "Die Jährliche 2022" sind bis zum 16. Oktober die Werke der Mitglieder des Vereins im Unteren Schlösschen in Bobingen zu sehen.

Ein frohes Team, glückliche Künstler und freudige Besucher. So lässt sich die Stimmung bei der Vernissage zum Auftakt der Mitgliederausstellung des Bobinger Kunstvereins im Unteren Schlösschen am besten beschreiben.

"Nach einer langen Zeit des alleine Arbeitens, können wir unsere Kunst endlich wieder präsentieren", so drückte es die Bobinger Künstlerin und Vorsitzende des Kunstvereins, Tanja Leodolter, aus. Man habe das Gefühl, dass alle hungrig danach waren, sich auszutauschen und neue Anregungen zu bekommen. Da die letzten beiden Jahre ohne Vernissage vergingen, sei es umso schöner, sich jetzt wieder treffen zu können.

Tanja Leodolter (links), Vorsitzende des Bobinger Kulturvereins begrüßte zusammen mit ihrer Stellvertreterin, Irmtraud Steck, die Besucher der Vernissage im Unteren Schlösschen. Foto: Elmar Knöchel

Rund 30 Besucher kamen zur Eröffnung der Ausstellung. Nach einer kurzen Begrüßung durch Tanja Leodolter und die stellvertretende Vorsitzende Irmtraud Steck, konnten die Kunstinteressierten dann die liebevoll in Szene gesetzten Kunstwerke betrachten.

Die Vielfalt der Techniken

Besonders daran ist vor allem die Vielfalt der verwendeten Techniken. Von abstrakt bis gegenständlich, von expressiv bis experimentell, von pastös bis lasierend. Auch zeichnerische Werke gefertigt mit Feder und Fineliner oder grafisch in Schwarz-Weiß sind zu bewundern. Es werden aber auch Werke ausgestellt, die in Verbindung mit einer Kamera entstanden sind. Genutzt wurde dabei die primitivste aller Kameras, die "Camera obscura", berichtete die Vorsitzende des Kunstvereins. Auch sie selbst hat zwei Werke in der Ausstellung hängen.

Das Model und das Bild: Eines der wenigen Gemälde die Tanja Leodolter bisher von ihrer Tochter gefertigt hat. Daher ist es unverkäuflich. Foto: Elmar Knöchel

Eines davon ist aus verständlichen Gründen unverkäuflich. "Es ist eines von wenigen Gemälden, die ich von meiner Tochter gemalt habe. Das ist schon sehr persönlich", sagte Leodolter. Ihr anderes Gemälde, entstanden auf Sardinien, kann allerdings käuflich erworben werden. Es ist in lasierender Technik mit Acrylfarben entstanden. Damit könne man sehr feine Töne erzielen.

Mit Leinwand und Staffelei in Sardinien

Interessant an Tanja Leodolters Werken ist, dass sie, noch genauso wie viele Meister früherer Jahre, mit Sack und Pack, also mit Leinwand, Staffelei, Farben und Pinsel im Rucksack loszieht, um draußen, in der Natur und vor Ort ihre Bilder zu schaffen. "Das war im Fall von Sardinien ungewohnt schwierig", lachte die Künstlerin. Denn der Wind habe ordentlich geblasen und sie wäre ständig damit beschäftigt gewesen, während des Malens mit einer Hand die Leinwand festzuhalten. Das Ergebnis kann sich, genauso wie alle anderen Werke der Mitgliederausstellung, durchaus sehen lassen.



Die Mitgliederausstellung des Bobinger Kunstvereins läuft noch bis zum 16. Oktober. Geöffnet ist die Ausstellung wöchentlich am Donnerstag, Freitag und Sonntag, immer von 14 bis 18 Uhr.